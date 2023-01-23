『LEPY 2.1ch コンパクトオーディオアンプ 出力45W+45W+68W 2.1chハイパワーアンプ Bluetooth接続対応 USBメモリ再生機能 高出力19V3Aアダプター付属 LP-168PLUS【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 08時 55分に出品され04月29日 08時 55分に終了予定です。即決価格は7,498円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Bluetoothによるワイヤレス接続にも対応した、多機能Hi-Fiデジタルパワーアンプです。左右合計2.1CH(45W×2 & 68W)の音声出力は、主音量のほか高音/低音の個別調整が可能です。音楽プレーヤーやスマートフォンなどとのBluetooth接続のほか、USBメモリ再生などの機能も備えます。コンパクトでシックなボディには、耐久性と放熱性の高いアルミニウム合金を採用しました。安定した動作を提供する19V 3AのACアダプターと、操作用リモコンが付属いたします。【仕様】・カラー：ブラック・ボディ材質：アルミニウム合金・出力：45W×2（メイン)、68W(サブ)・インピーダンス：4~8Ω・SNR：＞80dB・周波数応答帯：20Hz-20KHz・入力インピーダンス：47K・Bluetooth：v2.1+EDR・再生可能音声形式：MP3・動作電源：DC 19~14.4V 2A・外形サイズ：約175×120×43mm・付属品：リモコ
LinkinPerk XLRマイクケーブル XLRオス-メスマイクケーブル 3M / 10FT
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Roland マイク ケーブル RCC-5-TR2R
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Nobsound Q10 Bluetooth デジタルアンプ AUX/光 ステレオ オーディオ パワー AMP 100W*100W (電源アダプター付属)
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落札価格7498円
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終了
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