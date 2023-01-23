『和香 簡単 PSB 光合成細菌 50L 培養セット バクテリア 水質浄化 免疫 メダカ 説明動画付【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 21時 27分に出品され03月23日 21時 27分に終了予定です。即決価格は7,496円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
和香 簡単 PSB 光合成細菌 50L 培養セット バクテリア 水質浄化 免疫 メダカ 説明動画付
【商品説明】
・めだか、金魚、熱帯魚の針子稚魚・ミジンコ・ゾウリムシなどの餌にも効果的
・水質浄化・免疫力強化が期待できます
・海水、淡水にも利用可能
・特濃 PSB 光合成細菌 バクテリア
・特製の培基液で簡単に自家培養も可能です
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7496円
435 入札履歴
終了
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