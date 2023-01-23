『ダイワ(DAIWA) ドライスウェットパーカ フェザーグレー L DE-7021J【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 15時 17分に出品され04月05日 15時 17分に終了予定です。即決価格は7,494円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイワ(DAIWA) ドライスウェットパーカ フェザーグレー L DE-7021J
【商品説明】
・カラー:ブラック
・サイズ:M
・生産国:中国
・部門名: ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 6.10 cm
横幅 : 29.80 cm
奥行 : 37.40 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7494円
22 入札履歴
終了
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