『ダンダンころころ W-004【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 23時 21分に出品され04月14日 23時 21分に終了予定です。即決価格は7,493円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 知育玩具

【商品名】

ダンダンころころ W-004



【商品説明】

・主な製造国 : 日本

・対象年齢 : 4歳から

・本体サイズ : 直径 21×48.5 cm(組立寸法)

・男女共用



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 24.40 cm

奥行 : 49.60 cm

重量 : 1.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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