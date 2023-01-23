『ダンダンころころ W-004【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 23時 21分に出品され04月14日 23時 21分に終了予定です。即決価格は7,493円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
知育玩具
【商品名】
ダンダンころころ W-004
【商品説明】
・主な製造国 : 日本
・対象年齢 : 4歳から
・本体サイズ : 直径 21×48.5 cm(組立寸法)
・男女共用
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 24.40 cm
奥行 : 49.60 cm
重量 : 1.80 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7493円
249 入札履歴
終了
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