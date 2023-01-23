『fes 長財布 CA キャメル 45 48607【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 23時 50分に出品され05月05日 23時 50分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

fes 長財布 CA キャメル 45 48607



【商品説明】

・札入れ:1 、カードポケット:12 、小銭入れ:1 、フリーポケット:3

・留め具の種類: 留め金



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 23.20 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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