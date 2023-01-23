『天然 スイスブルートパーズ リング レディース 指輪 天然石 11月 誕生石 ブランド【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 08時 53分に出品され04月28日 08時 53分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
11月の誕生石、天然のトパーズを贅沢に使った小粒のリング。
0.50カラット 天然スイスブルートパーズ (6mm x 4mm)
0.01カラット 天然ダイヤモンド (1mm x 1mm)
総カラット数：0.51カラット (合計 3粒)
金属の素材：シルバー925 刻印入り
付属品：ジュエリーボックス・品質保証カード・手さげバッグ
# ハート 編み込み
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神戸宝光堂 ブルーメノウ ＆ 干支守護 梵字 水晶 ブレスレット (戌亥(いぬいのしし)阿弥陀如来「キリーク」， 内周16.5cm 男性:S)
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神戸宝光堂 ブルーメノウ ＆ 干支守護 梵字 水晶 ブレスレット (丑寅(うしとら)虚空蔵菩薩「タラーク」， 内周20cm 男性:L)
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落札価格7490円
395 入札履歴
終了
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