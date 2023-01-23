『Therapy Dog Nylon Service Dog Harness No Pull Guide Assistance Comes with 2【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 18時 08分に出品され03月10日 18時 08分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品は海外からのお取り寄せの為、お届けまでに通常5-15営業日(土日祝除く)のお時間を頂戴しております。稀に税関で開封される場合がございますが、新品・未使用商品でございます。海外からの配送中に外箱に若干の傷、イタミ等が生じる場合がございますが、商品に問題ございません。ご了承、ご理解の程お願いいたします。税関手続き・関税支払い等は全て当店で対応させていただいておりますのでご安心ください。
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落札価格7490円
240 入札履歴
終了
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