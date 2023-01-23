『SL機関車 パッセンジャートレイン 892Blocks【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 21時 52分に出品され04月04日 21時 52分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SL機関車 パッセンジャートレイン 892Blocks
【商品説明】
・ご購入の際の注意点： ・海外製品につき、若干の傷、痛みが見られる場合がございます。 完全品をお求めの方はご遠慮下さい。 ・モニター環境により、実際の商品の色と若干異なる場合がございますのでご了承下さい。 ・他サイトでも同時販売の為売り切れの際はご了承下さい。
・パッケージサイズ：600mm×425mm×90mm 素材：ABS 総ブロック数：892 対象年齢：15歳以上
・商品名：SL機関車+パッセンジャートレイン 892Blocks 品番：M0014TW
・電源：単4電池(AAAバッテリー)x5個(※付属しません) 付属品：ブロック人形3体/専用レール
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 42.50 cm
奥行 : 60.00 cm
重量 : 2.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7488円
396 入札履歴
終了
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