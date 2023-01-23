SL機関車 パッセンジャートレイン 892Blocks【コストコ お買い得】

商品情報

【商品名】

SL機関車 パッセンジャートレイン 892Blocks



【商品説明】

・ご購入の際の注意点： ・海外製品につき、若干の傷、痛みが見られる場合がございます。 完全品をお求めの方はご遠慮下さい。 ・モニター環境により、実際の商品の色と若干異なる場合がございますのでご了承下さい。 ・他サイトでも同時販売の為売り切れの際はご了承下さい。

・パッケージサイズ：600mm×425mm×90mm 素材：ABS 総ブロック数：892 対象年齢：15歳以上

・商品名：SL機関車+パッセンジャートレイン 892Blocks 品番：M0014TW

・電源：単4電池(AAAバッテリー)x5個(※付属しません) 付属品：ブロック人形3体/専用レール



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 42.50 cm

奥行 : 60.00 cm

重量 : 2.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。