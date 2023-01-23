『Anker Soundcore Life P3 ワイヤレス イヤホン Bluetooth 5.2 完全ワイヤレスイヤホン / Bluetooth5.2対応 / ワイヤレス充電対応/ウルトラノイズキャンセリング【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 07時 35分に出品され04月03日 07時 35分に終了予定です。即決価格は7,482円に設定されています。現在114件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 色：ライトブルー

周囲の環境に応じて3つのノイズキャンセリングモードから選択可能：交通機関モードは乗り物のエンジン音を最小限に抑え、屋外モードは車の走行音や風の音を、屋内モードは周囲の会話や足音などの騒音を低減します。

充実のアプリ機能に対応：専用アプリ上で、ノイズキャンセリングモードの選択やイコライザー設定をカスタマイズすることができます。「ゲーミングモード」や「イヤホンを探す」等の新機能にも対応しています。

クリアな音声通話：Soundcore Life P3は、ノイズリダクション機能を搭載した6つのマイク 各イヤホンに3つ により、WEB会議や電話の相手にあなたの音声をよりクリアに伝えます。

最大50時間の長時間再生：イヤホン本体が満充電の状態で最大10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大50時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約4時間分の音楽再生が可能になりました。

パッケージ内容：本体、充電ケース、イヤーチップ5種、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、技適マーク認証済み商品 周波数帯：2.40*2.48GHz



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