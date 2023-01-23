『玄人志向 STANDARDシリーズ 80 PLUS Silver 650W ATX電源 KRPW-AK650W/88+【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 12時 40分に出品され04月02日 12時 40分に終了予定です。即決価格は7,480円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 玄人志向 80 PLUS対応電源

シングルレーン650W (+12V 54A)電源

105コンデンサーを採用し耐久性を実現

各種保護回路を搭載

3種類の向きのSATA電源コネクタを搭載

ErP Lot6に準拠

「Haswell」以降の省電力モードに対応