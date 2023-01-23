『イオミック(IOMIC) ブラック アーマー2 Sticky Evolution1.8 バックライン有 10本入り コーラルレッド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 05時 35分に出品され03月05日 05時 35分に終了予定です。即決価格は7,477円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イオミック(IOMIC) ブラック アーマー2 Sticky Evolution1.8 バックライン有 10本入り コーラルレッド



【商品説明】

・48g±2g

・バックライン有

・口径：M60

・外径：1.8

・樹脂



【サイズ】

高さ : 2.70 cm

横幅 : 23.80 cm

奥行 : 27.50 cm

重量 : 850.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。