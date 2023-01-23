『イオミック(IOMIC) ブラック アーマー2 Sticky Evolution1.8 バックライン有 10本入り コーラルレッド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 05時 35分に出品され03月05日 05時 35分に終了予定です。即決価格は7,477円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イオミック(IOMIC) ブラック アーマー2 Sticky Evolution1.8 バックライン有 10本入り コーラルレッド
【商品説明】
・48g±2g
・バックライン有
・口径：M60
・外径：1.8
・樹脂
【サイズ】
高さ : 2.70 cm
横幅 : 23.80 cm
奥行 : 27.50 cm
重量 : 850.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7477円
454 入札履歴
終了
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