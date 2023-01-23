『Snuqevc Fine World Map Knowledge Poster， Geoinformatics Poster Canvas Artwo【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 18時 47分に出品され04月24日 18時 47分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|Snuqevc Fine World Map Knowledge Poster， Geoinformatics Poster Canvas Artwork， Home Classroom Office Study Decoration， Unframed 24x36inch
|ブランド名
|商品コメント
| Snuqevc Wall ArtTheme: Fine World Map. Size: 24x36inch/60x90cm. You could use the installation method you want because it is NO FRAME， ONLY CANVAS In the meantime， as a poster， it could beautiful to hang with no need for addtional frame.
Factory Strength - We are a professional decorative painting manufacturer with many years of manufacturing and sales experience.All the posters are original designs.
High-quality canvas - The poster adopts high-quality canvas and the most advanced Giclee printing technology.It is bright colors， soft texture， hight toughness， anti-wrinkle， fade-resistant feature and use waterproof inks.
Widely applied - These wall decors can be widely applied in home decoration.They will light up your house， attract lots of attentions， you also can give these wall decors to your friends， or other persons as an exquisite present.
Order with confidence Our mission is to give you the freedom to express yourself and make your space uniquely your own. Your satisfaction is our top priority. If for any reason you arent 100% satisfied with Our wall art prints， Any Product Questions Can Contact Us. We Will Help You Solve It In 24 Hours.
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
8699859307907
商品コード
YS0000047440644710
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落札価格7476円
488 入札履歴
終了
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