『Bandai America - DragonBall Super Dragon Stars Super Saiyan Broly (DragonBa【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 06時 14分に出品され03月27日 06時 14分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Bandai America - DragonBall Super Dragon Stars Super Saiyan Broly (DragonBall Super Ver.) 6.5" Action Figure ブランド名 バンダイ(BANDAI) 商品コメント サイズ：全長約15〜16.0cm

ペイント上のムラや個体差が初めからございます

メーカー：Bandai America 商品カテゴリ KANADEREAカナデリア ゲーム・おもちゃ ゲーム、おもちゃ おもちゃ 人形 その他人形

JANコード/ISBNコード 0045557361907

商品コード YS0000046037469283