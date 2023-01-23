『LEAGERA Compact Small Umbrellas for Rain&Sun， Cute Design Duck Head Umbrell【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 19時 31分に出品され03月14日 19時 31分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 LEAGERA Compact Small Umbrellas for Rain&Sun， Cute Design Duck Head Umbrella for Girls Gifts， 8 Ribs Folding Umbrella with Wooden Handle， Yellow ブランド名 商品コメント ??Cute Design This is a handmade， custom-designed folding umbrella with a fun duck head handle made of wood. It s erfect for girls who love kawaii style br ??Best Gift This travel umbrella perfect for everyday use and travel， making it a great gift for kids， girlfriends， friends， or other family members br ??Easy to Carry This portable umbrella use fiberglass and black-coated metal frame is much lighter than an iPad， making it ideal for everyday backpacking and travel. br ??Perfect Size：The compact umbrella folding down to 12.6 and expanding to 37 in diameter. It s also great for taking with you on the go， as it can fit easily in a suitcase or briefcase br High Waterproof Nano-Umbrella LEAGERA windproof umbrella features a 150-degree high-density nano-cloth that dries instantly， preventing water from splashing. It also functions UV protection to keep you safe from the sun. 税関にて開封される可能性がございます 商品カテゴリ Pink Carat ファッション ベビー、キッズ、マタニティ 子ども服、シューズ 子ども用ファッション小物 子ども傘

商品コード YS0000037038043250