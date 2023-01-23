『ぽぽちゃん お道具 お洗たくごっこ ドラム式洗たくき【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 18時 05分に出品され04月12日 18時 05分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 電池種別 :洗濯機:単3×2本(別売)、アイロン:単3×2本(別売)。 電池は別売りのため別途ご購入ください。