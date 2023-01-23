『浅野木工所 デルタホー 二面式 240mm(鋼付) 10030 1丁【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 23時 26分に出品され03月04日 23時 26分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】 浅野木工所 デルタホー 二面式 240mm(鋼付) 10030 1丁 【ジャンル・特徴】 立って草削り、穴掘り、畑の畝作りに使用します。 [ 10030 ]
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落札価格7476円
225 入札履歴
終了
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