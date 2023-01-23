『ジャパックス レジ袋 関東80号/関西80号 乳白 100枚×5冊 RJJ80【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 21時 25分に出品され04月20日 21時 25分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ：550(370+180)×800mm 個装サイズ：43.8×38.4×38.4cm重量：個装重量：11286g素材・材質：ポリエチレン仕様：厚み:0.030mm 生産国：タイ
HHJ JS14 規格袋 14号 28cm×41cm×0.03ｍｍ 透明 100枚×10冊×3箱入 食品検査適合品
¥ 7483
HHJ JC15 吊り下げ規格袋 15号 30cm×45cm×0.025ｍｍ 透明 100枚×10冊×3箱入 食品検査適合品
¥ 7483
オルディ プラスプラスネオ手提ポリバックL 半透明40P×60冊 10655202
¥ 7483
セイケツ SN-1トイレコーナー用 ポリ袋（LD） 黒 0.02mmｘ32ｘ38ｃｍ 1冊20枚入×80冊＝1600枚ケース販売
¥ 7482
45L 青ごみ袋厚さ0.025mm700枚入りBedwin Mart
¥ 7481
ポリ袋 70L HDPE 0.03×800×900mm 半透明 10枚×40冊(400枚) GH78
¥ 7481
ポリ袋 45L LL/HD 0.016×650×800mm 半透明 10枚×100冊 （1000枚）GX43
¥ 7481
お買得HHJ 業務用ポリ袋 90L 半透明 0.025mm 400枚 10枚×40冊入 GH95
¥ 7479
ポリ袋 70L 乳白半透明 0.016×800×900 500枚 ゴミ袋 福助工業 HDN16-70 乳白半透明
¥ 7478
ポリ袋 90L イエロー 0.045×900×1000 200枚 ゴミ袋 福助工業 LD45-90 イエロー 黄色
¥ 7477
ポリ袋 70L 青 0.018×800×900 500枚 ゴミ袋 福助工業 HD18-70 青
¥ 7477
ポリ袋 45L 青 0.025×650×800 500枚 ゴミ袋 福助工業 LD25-45 青
¥ 7477
BOX型 箱型 ポリ袋 45L 透明 0.025×650×800 100枚×5箱 500枚 ゴミ袋 福助工業 ダスBOX LDBOX25-4
¥ 7477
BOX型 箱型 ポリ袋 45L 黒 0.025×650×800 100枚×5箱 500枚 ゴミ袋 福助工業 ダスBOX LDBOX25-45
¥ 7477
30L 半透明ごみ袋 0.02mm厚 1000枚Bedwin Mart
¥ 7477
@0.89円 12000枚 半透明 ポリ袋 規格袋 13号 0.01mm厚 食品検査適合 JH13
¥ 7477
HHJ JW13 規格袋 13号 26cm×38cm×0.05ｍｍ 透明 100枚×10冊×2箱入 食品検査適合品
¥ 7476
ジャパックス レジ袋 関東80号/関西80号 半透明 100枚×5冊 RKK80
¥ 7476
落札価格7476円
729 入札履歴
終了
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