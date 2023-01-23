『ジャパックス レジ袋 関東80号/関西80号 乳白 100枚×5冊 RJJ80【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 21時 25分に出品され04月20日 21時 25分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 サイズ：550(370+180)×800mm 個装サイズ：43.8×38.4×38.4cm重量：個装重量：11286g素材・材質：ポリエチレン仕様：厚み:0.030mm 生産国：タイ