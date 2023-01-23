『ゲートボール専用シューズ 25.0 ホワイト AGS300N250WH【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 10時 48分に出品され03月08日 10時 48分に終了予定です。即決価格は7,475円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ゲートボール専用シューズ 25.0 ホワイト AGS300N250WH
商品コード：12060632840
型番：AGS300N-250WH
カラー：ホワイト
ゲートボール用シューズ。
足に優しい「超軽量」シューズ。踏付のゆったり設計で幅広の足もラクラク。
サイズ:25.0cm 3E
カラー:ホワイト
材質:アッパー/コードレ(人工皮革) ソール/特殊発泡ウレタン インソール/EVAカップインソール
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落札価格7475円
131 入札履歴
終了
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