『ゲートボール専用シューズ 25.0 ホワイト AGS300N250WH【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 10時 48分に出品され03月08日 10時 48分に終了予定です。即決価格は7,475円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ゲートボール専用シューズ 25.0 ホワイト AGS300N250WH



商品コード：12060632840

型番：AGS300N-250WH

カラー：ホワイト



ゲートボール用シューズ。

足に優しい「超軽量」シューズ。踏付のゆったり設計で幅広の足もラクラク。

サイズ:25.0cm 3E

カラー:ホワイト

材質:アッパー/コードレ(人工皮革) ソール/特殊発泡ウレタン インソール/EVAカップインソール