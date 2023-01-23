『デサント ロングパンツ ストレッチ はっ水 PT ZERO ゼロパン トレーニング スポーツ リモートワーク メンズ ブラック2 XL【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 13時 56分に出品され04月24日 13時 56分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デサント ロングパンツ ストレッチ はっ水 PT ZERO ゼロパン トレーニング スポーツ リモートワーク メンズ ブラック2 XL
【商品説明】
・SIZE:L ウエスト:77cm 股上:31.5cm わたり幅:30.5cm 股下:72cm 裾幅:16.5cm
・SIZE:M ウエスト:74cm 股上:31cm わたり幅:30cm 股下:71cm 裾幅:15.5cm
・SIZE:O ウエスト:79cm 股上:31.5cm わたり幅:31.5cm 股下:75cm 裾幅:16.5cm
・SIZE:S ウエスト:68cm 股上:30.5cm わたり幅:29cm 股下:67.5cm 裾幅:15cm
・SIZE:XO ウエスト:84cm 股上:32.5cm わたり幅:32.5cm 股下:77.5cm 裾幅:17cm
・メイン素材: synthetic
・素材構成:
【サイズ】
高さ : 1.00 cm
横幅 : 1.00 cm
奥行 : 1.00 cm
重量 : 0.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7473円
953 入札履歴
終了
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