デサント ロングパンツ ストレッチ はっ水 PT ZERO ゼロパン トレーニング スポーツ リモートワーク メンズ ブラック2 XL【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

デサント ロングパンツ ストレッチ はっ水 PT ZERO ゼロパン トレーニング スポーツ リモートワーク メンズ ブラック2 XL



【商品説明】

・SIZE:L ウエスト:77cm 股上:31.5cm わたり幅:30.5cm 股下:72cm 裾幅:16.5cm

・SIZE:M ウエスト:74cm 股上:31cm わたり幅:30cm 股下:71cm 裾幅:15.5cm

・SIZE:O ウエスト:79cm 股上:31.5cm わたり幅:31.5cm 股下:75cm 裾幅:16.5cm

・SIZE:S ウエスト:68cm 股上:30.5cm わたり幅:29cm 股下:67.5cm 裾幅:15cm

・SIZE:XO ウエスト:84cm 股上:32.5cm わたり幅:32.5cm 股下:77.5cm 裾幅:17cm

・メイン素材: synthetic

・素材構成:



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 1.00 cm

奥行 : 1.00 cm

重量 : 0.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。