『MTG Style(スタイル) スタイル リカバリーポール(Style Recovery Pole) [メーカー純正品] 姿勢 矯正【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 21時 25分に出品され03月13日 21時 25分に終了予定です。即決価格は7,472円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
製品サイズ:81x23x22cm;860g
色:ネイビー
性別対象:ユニセックス
耐荷重:120キログラム
首から腰にかけて、上半身の筋肉をストレッチ。
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落札価格7472円
301 入札履歴
終了
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