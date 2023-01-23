『くらふと工房クレアル ねこの爪とぎ 新・２段ベッド (木目調)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 12時 21分に出品され03月03日 12時 21分に終了予定です。即決価格は7,470円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
くらふと工房クレアル ねこの爪とぎ 新・２段ベッド (木目調)
【商品説明】
・Bunk beds have been renewed. Now you can go to and from inside!
・Even if you put it in your living room， it will be a cute and warm space
・External Dimensions (H x W x D): Approx. 18.7 x 27.6 inches (47.5 x 70 cm) (dent part 14.6 inches (37 x 29 cm)
・Inner Dimensions: Height 6.3 inches (16 cm) x Width 23.6 inches (60 cm) (dent part 4.3 inches (11 cm)) Weight: Approx. 9
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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ニチニチ製薬 ペット用 濃縮乳酸菌サプリメント ツヤット ソフト顆粒 FK-23乳酸菌3000億個 30g 1.0g×30包 2個セット
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犬用総合サプリレナトス 全犬用 SD-1皮膚・被毛、関節、血管、目、腎臓、胃腸、耳の健康維持をサポート
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落札価格7470円
914 入札履歴
終了
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