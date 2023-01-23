『くらふと工房クレアル ねこの爪とぎ 新・２段ベッド (木目調)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 12時 21分に出品され03月03日 12時 21分に終了予定です。即決価格は7,470円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

くらふと工房クレアル ねこの爪とぎ 新・２段ベッド (木目調)



【商品説明】

・Bunk beds have been renewed. Now you can go to and from inside!

・Even if you put it in your living room， it will be a cute and warm space

・External Dimensions (H x W x D): Approx. 18.7 x 27.6 inches (47.5 x 70 cm) (dent part 14.6 inches (37 x 29 cm)

・Inner Dimensions: Height 6.3 inches (16 cm) x Width 23.6 inches (60 cm) (dent part 4.3 inches (11 cm)) Weight: Approx. 9



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。