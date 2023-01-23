『美品 Bark 定価6万 イタリア製 異素材 編み込みニット ジップアップダウン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 09時 54分に出品され03月26日 09時 54分に終了予定です。即決価格は12,415円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イタリア発のブランドBark（バーク）の

編み込みニット ダウン 異素材組み合わせジャケットになります。







ニット素材とダウンの異素材ミックスにより、

スポーティさと上品さが融合したデザイン。



フード部分にはファーがあしわられており、

防寒性が高くなっています。

ジッパーにより大きく開閉ができ、コーディネートに合わせて

アレンジが可能です。



ボタンとファスナーの二重仕様により、

しっかりと体を暖かく包んでくれます。



また、ポケットやリブ部分のディティールも洗練されており

実用性を兼ね備えています。



落ち着いたネイビーカラーは

幅広いスタイルに合わせやすく

大人のカジュアルスタイルにフィットします♪



左側の腕部分に小さな穴がありますが、

気にならない程度です。

普段遣いには全く支障ありません。

その他の部分は使用感も少なく良い状態です。



定価6～10万円ほどの商品です。



ジップアップはあまり出回っておりませんので

気にならない方には大変オトクに購入できるチャンスです！



この機会にぜひ。



イタリア製 サイズ表記 S（ゆったりめ）



肩幅 42cm

身幅 48cm

袖丈 64cm

着丈 58.5cm

裾幅 40cm



素材

表地 ：ナイロン60% ウール40%

フード：ポリエステル100%

内部 ：ダウン90% フェザー10%



※計測値の多少の誤差はご了承ください

※きれいな状態だとはおもいますが、

自宅保管品ということをご理解頂いたうえで

ご購入よろしくお願い致します。



カラー...ブルー

サイズ...S

素材(表地)...ニット、ポリエステル

素材(詰め物)...ダウン、フェザー



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#NICOのアパレル



＝＝＝＝＝＝＝＝ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: バーク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品

Bark

定価6万

イタリア製

異素材

編み込みニット

ジップアップダウン