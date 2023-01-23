『【美品】即決 コロンビア ワイルドカード II ダウンジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 03時 26分に出品され05月05日 03時 26分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年2月に購入し、数回着用した後、クリーニングに出し保管しておりました。



品番：EE0901

サイズ：L

カラー：ブラック

中綿：550FPダウン（ダウン75％、フェザー25％）

定価：35,200円（税込）



スノーシーンでも使えるディテールを盛り込んだ防水透湿のダウンジャケット。フルシームではないものの、濡れやすいフードや肩の縫い目には止水処理を施し、お腹や袖先のパネルは縫い目のないステッチレス仕様になっているので、高い防水性を誇ります。裏地には体温を反射し、ウェア内を温めるリフレクトプリントを施しました。雪の侵入を防ぐパウダースカート、袖先のインナーカフ、左袖先にリフトICポケットなど、スノースポーツを楽しむための機能も盛り込まれています。雪上キャンプやゲレンデ、雪国での普段使いに最適です。機能性から生まれた独特のデザインは、スノーシーンだけでなくタウンユースでもちょっとしたアクセントになります。



●特長・仕様：オムニテックによる防水透湿素材/濡れやすい箇所にシームシール処理を施し、防水性を向上させたクリティカルシームシールド/耐久撥水加工/オムニヒートリフレクティブによる体熱反射の保温機能/ファスナーとベルクロで取り外し可能なフード/後頭部にフードのフィット感を高めるベルクロ/左右首元にフードのフィット感を高めるドローコード/冷気の侵入を防ぐ左右裾のドローコード/左右ファスナーハンドポケット（内側起毛）/雪や冷気の侵入を防ぐパウダースカートと袖のインナーカフ/左袖先にリフトIC用のファスナーポケット/右身頃内側にゴーグルメッシュポケット/左胸内側にファスナーポケット/羽毛を採取する動物に対し、不当な扱いを行っていない農場で取れたことを証明する国際承認基準RDS（Responsible Down Standard）認証のダウンを使用

●おすすめシーン：冬キャンプの防寒着、スキー・スノーボード、冬のタウンユース

●素材：表 ポリエステル100%/裏 オムニヒートリフレクティブライニング（ポリエステル100%）/中わた 550FPダウン（ダウン75%、フェザー25%）耐久撥水DWR加工



※美品ですが、中古品のため、ノークレームノーリターンでお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】即決

コロンビア

ワイルドカード

II

ダウンジャケット