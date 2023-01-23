『THE NORTH FACE MOUNTAIN JACKET【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月17日 13時 54分に出品され05月17日 13時 54分に終了予定です。即決価格は16,500円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

フード···フードあり（取外し不可）

季節感···秋、冬



ノースフェイスフェイスの人気アイテム

マウンテンジャケットです！



ご存知の通りゴアテックスなので防水、防風に優れております！

また、こちらはアスリートのための高い防護性を誇る最上級ラインの「サミットシリーズ」になります！



外側と内側にポケットが2箇所ずつあり、タウンユースではカバンが不要なくらいの収納力です！



脇の部分はベンチレーションで開くので、ジャケット内の湿気を放出してくれる為、快適に着回せます！



飽きのこないシンプルなデザインで人気のカラーBLACK！！

一着は持っておきたいアイテムです☆



#supreme

#patagonia

#NIKE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス カラー: ブラック系/グレイ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

MOUNTAIN

JACKET