『【新品】Jackery ポータブル電源 708 191400mAh/708Wh【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 23時 56分に出品され03月20日 23時 56分に終了予定です。即決価格は22,000円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

Jackery ポータブル電源 708 191400mAh/708Wh



【状態】

新品未開封



【説明】

輸送箱（段ボール）にラベルを貼り発送いたします。



【大容量708Wh】 708Whの超大容量で、キャンプや車中泊、アウトドアでの家庭用電源として非常に便利です。キャンプから防災まで幅広く活躍し、停電や災害時には特に役立ちます。Jackery ポータブル電源708は、最大500Wの機器に対応しており、多数の設備や端末に充電することができます。ノートパソコン(30W)が約12回、ドローン(60W)が約12回、スマートフォン(18W)が約40回、電気毛布(55W)が約10時間使用できます。

【本体への充電時間大幅短縮】180WのDC入力ポートを装備し、コンセント充電での満充電には約5時間かかりますが、PD60Wポートと同時に使うことで約3.5時間で満充電が可能です。



【高速充電】PD60Wポートを搭載しており、Type-Cの規格に対応しています。60Wの充電力により、デバイスを急速に充電することができます。さらに、PD60Wポートを使って本体に充電することもできます。PD60WポートとDC入力ポートを同時に使用することで、約3.5時間で満充電になります（PD対応のアタブターが必要です）。



充電器

電源

BCP

防災

携帯電話

ポータブル電源

バッテリー

家庭用

アウトドア

バックアップ電源

PSE認証済

急速充電

車中泊

キャンプ

非常用電源 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>電池・充電池>>>その他 商品の状態: 新品、未使用