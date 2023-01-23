『sladky 女優コート スラドキー 水金地火木土天海 アッシュペーフランス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 07時 03分に出品され03月24日 07時 03分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に水金地火木土天海で購入。



オーバーサイズのデザインですが、わたしは156cmですが着られてる感はなく、ホントに昔の女優さんと言った感じの雰囲気です。

微細な起毛感、光沢のあるベージュカラーが美しいです。



数回使用なのでかなりキレイです。

今シーズンクリーニング済です。



サイズはフリーサイズ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: スラドキー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ sladky

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