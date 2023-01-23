『CHANEL アームバンド ゴールド金具ミニサスペンダー アームクリップ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 12時 32分に出品され04月03日 12時 32分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CHANEL アームバンド ゴールド金具ミニサスペンダー アームクリップ アクセサリー留め



目立つキズ汚れ有り

画像で確認して下さい。



神経質な方はご遠慮下さい。

自宅保管である事ご理解ご承知頂いた上でのご購入お願いします。



ゴールド金具は問題無く留まります。



ブランド名 シャネル CHANEL

番号33印有ります

プレゼント付です

（おまけのプレゼント、いらなくても金額は変わりませんので、お値下げ不可でお願いします）



自宅保管長期保管ですので、キズ等有ります。



円形立体3D型ぷち磁石

アームバンド1個です。



コートやジャケット、ジャンパーのウエスト後センターバック、くしゅくしゅして留めたり、

帽子、ショルダーバッグ、バックパック等にワンポイント、アクセサリーとして使用していました。



フランス製

ヴィンテージグッズ

アンティーク雑貨

昭和レトログッズ

多数出品中おまとめ購入お値下げ可能です◎



匿名配送

送料込¥14,800- 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ CHANEL

アームバンド ゴールド金具ミニサスペンダー アームクリップ