『マスターマインドジャパン ×ロアー コラボスワロフスキースカルシャツ(ブラック)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 04時 14分に出品され03月27日 04時 14分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マスターマインドジャパンとロアーのコラボシャツです。

ギンガム社のスワロフスキー(スカルとガン)が華やかなレアな商品です。



写真ではあまりわかりませんが、背中と袖口のスワロフスキーの輝きが着用するととても目立ちます。

かなり凝った商品だと思います。



素材：コットン100%

ポロシャツの様な鹿の子編みですので、ストレッチが効きます。



購入後１度着用しましたが、その後自宅保管しておりました。



着用写真撮影後にクリーニングに出しております。



カラー...ブラック



素材：コットン100%、スワロフスキー

コットン部分は鹿の子編みでストレッチが効きます。



サイズ：S

実寸サイズ

着丈：約68.5cm(長めです。)

肩幅：約41cm

身幅：約46cm

袖丈：約66cm(長めです。)

両裾スリット：約7cm

(素人採寸のため多少の誤差はお許しください。)



出品者の身長体重は170cm、52kgです。着丈袖丈は長めですがそれ以外はジャストサイズです。



青山のラブレスで購入しました。



クリーニング済みです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: マスターマインドジャパン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ マスターマインドジャパン

×ロアー

コラボスワロフスキースカルシャツ(ブラック)