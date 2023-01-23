『新品タグ付きSpick &Span マニプリリネンストール ペイントレオパード【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 03時 52分に出品され03月26日 03時 52分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 7月にベイクルーズオンラインで購入。

とても素敵なレオパード柄のストールです。

気に入っておりますが、今夏は猛暑でストールを巻く機会がなさそうです。

どなたか素敵に着こなしてください。



定価 14300円



5枚目の画像は拡げたイメージで実際の色味は1枚目〜3枚目になります。





短期間ですが、自宅保管にご理解頂きよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: スピックアンドスパン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 新品タグ付きSpick

&Span

マニプリリネンストール ペイントレオパード