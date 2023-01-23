『YOSHI KONDO ☆ ハーフ トレンチ コート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 05時 26分に出品され03月19日 05時 26分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 YOSHI KONDO のトレンチハーフコート、

お色はネイビーです。

チェック柄の裏地は取り外し可能で、

ポケットや襟の裏がシープレザー使用でとてもしっかりとした造りとなっております。

新品未使用、タグ付きです。

とても可愛いのですが、

他のものばかり着てしまうので、

どなたか着て頂ける方に。。。

Sサイズですが、９号サイズの方も来て頂けるサイズ感です。



バーニーズ、トゥモローランド、アクネ、エンフォルド、ドゥーズイエムクラス、イエナ、ビューティフルピープル、などお好きな方に♡ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: プラージュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ YOSHI

KONDO

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ハーフ

トレンチ

コート