『リコー RICOH ペンタックス PENTAX PAPILIOII 6.5×21【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月07日 07時 37分に出品され04月07日 07時 37分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用ですが外装箱にキズあります。



★商品詳細★

「マクロ観察」機能

「マクロ観察」機能で約50cmまで近づいての観察が可能です。

見やすく明るい視界を確保

フルマルチコーティングでフレアやコーストを抑え、見やすく明るい視界を確保しています。

ロングアイレリーフ

疲れにくいロングアイレリーフです。メガネを外さず使用可能です。



対物レンズ有効径 21mm

倍率 6.5倍

防水 非対応

明るさ 10.2

ひとみ径 3.2mm

アイレリーフ 15mm

実視界 7.5°

1000m先視界 131m

色 ブラック系 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>望遠鏡・光学機器>>>双眼鏡・オペラグラス 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: リコー