『あちゃちゅむ ahcahcum ドール柄 ケープ風ダウンジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 03時 52分に出品され03月26日 03時 52分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 あちゃちゅむの全面が人形の顔のプリントのダウンジャケットです。



全生地にインパクトのある人形の顔？子供の顔のプリントがされています。



実物画像：1〜11枚目画像



あちゃちゅむらしい大胆なデザインの生地のダウンです。



数回の着用ですが、目立つ傷や汚れは見当たりません。



素人の自宅保管ですので、ご理解頂ける方のみ、ご購入をお願い致します。神経質な方や完璧を求める方は慎重にご検討下さい。





サイズ36

身幅 47㎝位 着丈 68㎝位 ゆき丈74㎝位



人形博物館 人形の顔 アンティークドール

ビスクドール



ahcahcumは スペイン語でmuchacha(少女)のスペルを 逆さまにした造語。

ベビーフェイス ドール 人形柄 顔柄



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アチャチュムムチャチャ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ あちゃちゅむ

ahcahcum

ドール柄

ケープ風ダウンジャケット