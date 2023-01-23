『FIRSTDOWN ダウンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 21時 02分に出品され03月24日 21時 02分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



90s 当時物‼︎



フード付き用ですがフードありません。



サイズM/M(大きめ)



状態:美品



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返品不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ファーストダウン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FIRSTDOWN

ダウンジャケット