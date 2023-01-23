『極美品 BURBERRY BLACK LABEL ファー付ダウンモッズコート L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 00時 41分に出品され04月04日 00時 41分に終了予定です。即決価格は18,408円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 極美品 BURBERRY BLACK LABEL バーバリーブラックレーベル ファー付きダウンモッズコート サイズL 黒 ノバチェック柄 ダウン入り 230130





【商品の説明】



商品名 :ファー付きダウンコート ダウンジャケット コート ファーダウンコート



ブランド: BURBERRY BLACK LABEL バーバリーブラックレーベル



サイズ：L



肩幅:45.5cm 身幅:56.0cm



着丈:89.5cm 袖丈:63.5cm





素材:



表地

ポリエステル 100%



ファー部分

毛皮(タヌキ)



中綿

ホワイトグースダウン 95% フェザー 5%



裏地

キュプラ ポリエステル





【商品の状態】

使用状況 :10中8.0 極美品



とても綺麗な状態でございます。裏地はノバチェック柄の人気のお品。今では入試困難の逸品でございます。

この機会にぜひ。



注意事項 :



【その他】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品

BURBERRY

BLACK

LABEL

ファー付ダウンモッズコート

L