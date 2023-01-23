『訪問着 フルセット 正絹 付け下げ 着物 アイボリー G3【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 02時 22分に出品され04月04日 02時 22分に終了予定です。即決価格は10,436円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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¥ 31096
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¥ 35777
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訪問着 フルセット 着物 正絹 ますいわ屋 蝶々 グラデーション G9
¥ 13929
４シーズン 春夏秋冬 【となみ織物】～総紗縫～ 【全通柄・リバーシブル】袋帯です
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訪問着フルセット 着物 正絹 金彩加工 ブルー グレー F5
¥ 10340
◆期間限定値下げ！◆新品】西陣織 袋帯 ゴールド 着物 留袖 訪問着【仕立代込】
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サステナブル着物 京友禅小紋から長羽織をお仕立てします
¥ 38720
【着物と帯 時流】F177/2399s◆正絹 袋帯◆長尺 振袖にも 全通
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帯867 ●高級 正絹 美濃和紙 藍染 六通 袋帯
¥ 10608
落札価格10436円
908 入札履歴
終了
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