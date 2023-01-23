『訪問着 フルセット 正絹 付け下げ 着物 アイボリー G3【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 02時 22分に出品され04月04日 02時 22分に終了予定です。即決価格は10,436円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちら付け下げフルセットになります

【セット内容】

訪問着、付け下げ

袋帯

帯締め

帯揚げ 4点セットです＾＾



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#風鈴の訪問着



帯締め、帯揚げはおまけ程度にお考えください。使用感のあるものなどございます。



【使用場面】

袋帯使用セミフォーマル

→ お宮参り 七五三 入園式 卒園式 入学式 卒業式 お見合い お顔合わせ お呼ばれ お食事会 パーティーなど



シャレ帯、名古屋帯使用でカジュアル

→お出かけ、食事会、観劇鑑賞など



【使用時期】

10月から5月

春、秋、冬



身長 158cm〜 168cmの方向け



◼︎訪問着

サイズ

肩身丈163

前幅24

後幅28

袖丈49

裄丈65(6)



汚れはないように思いますが、見落としがある可能性もございます。何卒ご容赦ください。



◼︎帯揚げ





◼︎帯締め





◼︎袋帯

全長432cm





長襦袢のご用意ございませんm(_ _)m



リユース着物になります故...

保管臭、防虫剤の匂いなどする場合がございます。

たたみジワがある場合がございます。

目立つ汚れや傷など記載しておりますが、細かい汚れ、シミなど見落としがある場合がございます。

細かいところが気になる方はご購入をお控えください。



またモニターにより色が変わって見える場合がございます。気になる点がありましたら購入前にメッセージください＾＾





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身丈(肩山から)···165〜169cm



身丈(肩山から)···160〜164cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 訪問着 フルセット 正絹 付け下げ 着物 アイボリー G3