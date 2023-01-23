『訳あり カナダグース 希少 ウールジャスパー サイズXS 国内正規品【お歳暮】』はヤフオクでから04月30日 04時 15分に出品され04月30日 04時 15分に終了予定です。即決価格は15,640円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|XS(SS)
|ブランド:
|カナダグース
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落札価格15640円
203 入札履歴
終了
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