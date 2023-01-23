『訳あり カナダグース 希少 ウールジャスパー サイズXS 国内正規品【お歳暮】』はヤフオクでから04月30日 04時 15分に出品され04月30日 04時 15分に終了予定です。即決価格は15,640円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カナダグース

希少 ウールジャスパー

ブラックラベル



サイズXS

ブラック



グリフィンインターナショナルの国内正規品です。

正規店購入です。



ファー欠品。

ポケットサイドや、袖先にスレあり。

左袖縫い目ほつれあり。

通常のジャスパーみたいな生地ではないので、全体のスレはなく、一見綺麗です。

ダメージご了承下さい。



168.57でちょうどよかったです。



確実な正規品ですので、真贋に関するコメントはご遠慮ください。



お昼までのご決済で即日発送できます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 訳あり

カナダグース

希少

ウールジャスパー

サイズXS

国内正規品