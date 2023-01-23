『【新品未使用】イルビゾンテ ラウンドジップ ファスナー 財布 スカイブルー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 22時 51分に出品され03月28日 22時 51分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラスト一点です。



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③ペットは飼っておりません◎

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⑤写真の特殊加工は控えております◎

⑥正規店でメンテナンスを受けられる正規品です◎

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IL BISONTE イルビゾンテ ファスナー ロングウォレット 財布



◼︎カラー: スカイブルー

金具：アンティークゴールド

◼︎サイズ： 9.5cm×19.5cm×マチ2cm

◾︎重さ：220g

◾︎素材：皮革部分：牛革

◾︎特徴：ボタンホック開閉、札入れ2ヶ所、カードポケット6ヶ所、外側：がま口小銭入れ1ヶ所

◾︎生産国：イタリア

◼︎素材： 牛革

◼︎付属品： 写真のもの全て





※ご注意

天然素材（革）なので、シワやキズ、色ムラがある場合がございます。天然素材の特長であり、ひとつひとつを魅力や個性とお考えいただければ幸いです。







◎写真はイメージとの相違がないように現物を撮影しております。写真の使い回しはしておりません。(^^)









濡れないように梱包してポスト投函いたします。



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こちらはお値下げ交渉は致しかねますので即落札でお願いします。

大変恐縮ですがお値下げ交渉は即時ブロックいたします。

—————————————————— 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: イルビゾンテ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 【新品未使用】イルビゾンテ

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