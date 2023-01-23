『モンクレール ダウン メンズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 14時 48分に出品され03月11日 14時 48分に終了予定です。即決価格は24,000円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンクレールのダウンジャケットになります。

フードあります。



国内正規品です。

きちんとお店で試着し、購入しました。

名古屋で購入。



カラー:ブラック

ダウンの質感ですが画像10枚目が1番現物に近いです。



サイズ:メンズ1



着丈:63cm

身幅:49cm



ダウンの中身:画像見てください。



フード取り外し可能。フードは未使用ですが年月が経ち汚れがあります。画像14枚目



購入時期:10年以上前



首元のリブが色褪せてるように見えます。角度によりますが。。。

ボタンにスレがありますが着用には全然問題ありません。

よく見ないと分からないほつれあり。画像11枚目

ファスナー、表面は見た感じ傷等見受けられず、綺麗かと思います。

アニメタグ、各種タグも綺麗です。



付属品はありません。



夫の体型が変わり、着ないまま数年自宅保管していました。



また自宅保管の為ご理解頂ける方のみで

宜しくお願い致しますm(_ _)m



気になる事はコメントお願いします。

納得して購入してください。



細かい方の購入はお断りしてます。

お安く出品しているためノークレーム、ノーリターンでお願いします。

すり替え防止の為返品はお断りしております。



購入の際はコメントお願い致します。



フードの画像追加致しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モンクレール ダウン メンズ