『DAIWA PIER39 PADDING MIL JACKET sizeS【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 06時 35分に出品され04月12日 06時 35分に終了予定です。即決価格は18,500円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DAIWA PIER 39 PADDING MIL JACKET

希少なSサイズになります。

ドローコード調節により、好きなシルエットで

着用可能。とても暖かく、形は綺麗です。



USEDになりますので若干の使用感に、

袖口など所々に多少の白っぽいスレなど

ありますが、大きなダメージはありません。

クリーニングタグは外しましたが、

12月初めにクリーニングに出し、戻ってきた

ばかりになります。

気持ちよく着ていただけるとおもいます。



状態は画像にてご確認お願いします。

神経質な方、ジャッジに厳しい方の購入は

ご遠慮下さい。

畳んで発送の予定です。



出品迷い中のため突然削除の可能性あります。



color ブラック

size S

着丈75 身幅65 肩幅50 袖丈62



以下Webより

アメリカ軍のBDUジャケットをイメージソースに、寒冷地仕様にデザインいたしました。

かなりのボリュームを感じる外観ですが、ダウンのような粉砕中綿を採用し、軽量なストレッチリップストップを使用することでストレスなく着用できるブルゾンに仕上げました。

フロントに配した大ぶりなフラップポケットにはサイドにハンドウォーマーポケットを加え機能性を持たせました。

両腕のシガレット、セルフォンポケットやサイドにもフラッポケットを備えております。

大小さまざまなインサイドポケットも特徴です。

2種類の異なるポリエステル原料を使用することで糸にバネのような効果を持たせた糸を 経・緯糸に使用した2wyayストレッチファブリック。

細かく立体感のあるリップストップ柄で、サラッとしたドライな肌触り。

急な天候変化にも対応できる撥水加工。

セラミックス混の中綿採用、遠赤外線効果で保温性アップ。



購入希望の方はUSEDをご理解の上、

プロフィールご一読いただきコメントから

よろしくお願いします。



diidii ALWAYTH AH.H DAIWA PIER39 ENNOY S.F.C SO NAKAMEGURO 700fill everyone スタイリスト私物 1LDK ダイワピア39 so nakameguro 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DAIWA

PIER39

PADDING

MIL

JACKET

sizeS