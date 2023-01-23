『新品未使用arcteryxプロトンフーディとコンベアベルト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 19時 34分に出品され03月15日 19時 34分に終了予定です。即決価格は25,555円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 国内正規品

正規店の購入です。

地球温暖化の影響でアトムシリーズから人気は

空調着のプロトンシリーズへ移っています。

定価も爆上がりしてます。

円安の影響もあり

今後の定価上昇も避けられないとされています。

arcteryxのコンベアベルト38mm Mサイズを特別セットさせていただきます。



他のシェルジャケット、バック、小物類とのまとめご購入歓迎

割引頑張ります。



クライミング時の耐久性、トレイルでの軽さが自慢の、単体でもミッドレイヤーでも活躍する万能なプロトン。



通気性や体温調節機能に優れ、気温や負荷レベルが変化しても快適さを損ないません。



オクタ ロフト ニットインサレーションは、保温性能に加え、湿気の抑制と通気性の確保を通じて快適な着心地が持続。



耐摩耗性に優れたフォーティアス エア 20素材は、伸縮性と防風性を備えつつ、通気性能によりウェア内の温度も適切に保ちます。



胸元のジップポケットには小物を収納でき、立体構造のデザインで動きの自由度を向上。



断熱性を備えた薄手のフードは、ヘルメットの下に快適にフィットします。



改良されたフィットにアップデートされたことで、さらに使いやすくなりました。







種類···空調インサレーション ソフトシェルジャケット



性別···メンズ



高機能素材オクタ使用



■ブランド名：ARCTERYX

■商品名：プロトンライトウェイトフーディ メンズ

■商品型番：—

■カラー：ブラック

■素材：Octa® Loft - 100% ポリエステル

フォーティアス™ エア 20-84% ナイロン、 16% ポリウレタン

■重量：343g 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アークテリクス

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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登山ウェア・アウトドアウェア タグ 新品未使用arcteryxプロトンフーディとコンベアベルト