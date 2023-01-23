『未使用 L アブガルシア リバーシブル ベスト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 18時 25分に出品され04月19日 18時 25分に終了予定です。即決価格は9,672円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Abu Garcia

アブガルシア



税込み30800円

品番：23AAB-002

REVERSIBLE PADDED VEST

リバーシブル ベスト ベージュ グリーン



表面には撥水 & 難燃リップストップ素材、裏面にリサイクルポリエステルとソロテックスを混紡した撥水素材を用いたリバーシブルの化繊中綿入りベスト。



表側の前身頃は US ミリタリーウェアのディテールを、 背面はビンテージのフィッシングベストをモチーフに大型ポケットを備えています。



リップストップ側の生地は難燃性でキャンプにおすすめ。もう一面は70年代頃のハンティングベストのテイスト



サイズ

L



着丈：前69cm 後71cm

身幅：58cm

肩幅：43cm



表地：ポリエステル100%

裏地：ポリエステル100%

中わた：ポリエステル100%

ダウンベストのようにあったかそうです。

性別...メンズ レディース

特徴...撥水

daiwa pier 39 ダイワピア

種類···ダウンジャケット ダウンベスト

YETI/イエティ

wildthings ワイルドシングス

patagonia パタゴニア

somabito/ソマビト

INOUT/イナウト

NATALDESIGN /ネイタルデザイン

oldmountain/オールドマウンテン

Neru Design Works/ネルデザインワークス

Asimocrafts/アシモクラフト アシモクラフツ

Ballistics/バリスティクス

Coleman/コールマン

Snow Peak/スノーピーク

UNIFLAME/ユニフレーム

SOTO/ソト

Nordisk/ノルディスク

msr/エムエスアール

NANGA/ナンガ

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dod

ノルディスク

ノースフェイス the north face

ヒルバーグ

テンマクデザイン

38explore 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: アブガルシア

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

登山ウェア・アウトドアウェア タグ 未使用

L

アブガルシア

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