『HERNO / LAMINAR GORE-TEX（R） モッズコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 11時 07分に出品され03月15日 11時 07分に終了予定です。即決価格は24,000円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ40

細身の男性か女性向き

お色はブラック

ポリエステル100%



肩幅はラグランなのであまり参考にならないかもしれませんが、縫い目までで直線で約79センチ、身幅約75センチ、着丈約87センチ、袖丈は縫い目から約38センチです。





都会的に進化したベーシックアイテム

＜HERNO（ヘルノ）＞が提案する高機能素材を使った『LAMINAR（ラミナー）』シリーズ。本モデルは2層構造の『GORE-TEX（R）』が採用され、防水性・防風性に優れながら、軽く柔らかな着心地が実現します。程良くゆったりした現代的なシルエットに、ブランドらしいモダンかつシンプルなデザインが魅力。オンオフ問わず着こなしを格上げする1着です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ HERNO

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GORE-TEX（R）

モッズコート