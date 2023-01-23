『ミラオーウェン 共ベルト付きオーバーサイズトレンチコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 13時 08分に出品され03月19日 13時 08分に終了予定です。即決価格は10,250円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ミラウォーレン

共ベルト付きオーバーサイズトレンチコート



（現在販売されています¥25,300税込）





こちらのカラーが気に入り今持っているトレンチコートは、重いので購入しましたが

着丈が長いのが苦手で出番が少ないように思い出品しました。



こちらでご理解いただける方でよろしくお願いいたします。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ミラオーウェン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ミラオーウェン



共ベルト付きオーバーサイズトレンチコート