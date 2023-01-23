『エルメス シルクバンダナ《コーラス・ステラルム》【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 10時 51分に出品され03月25日 10時 51分に終了予定です。即決価格は16,500円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用



サイズ

55×55cm

9月都内の百貨店で購入しました

付属品

箱、リボン、ショッパー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス シルクバンダナ《コーラス・ステラルム》