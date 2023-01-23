『フーディッドショートパッファーダウン スピックアンドスパン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 11時 37分に出品され03月24日 11時 37分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スピックアンドスパン

フーディッドショートパッファーダウン



4年前位に購入。

定価¥40,000位のもの。

めちゃくちゃ暖か

軽くてふかふか

着ていてとても気持ちいい

フード、ファー取外しできます。



ショート丈ですので、今でも可愛くきていただけるかと思います！！

パンツやスカートなんでも合わせやすいです。



サイズ 36

肩幅 約47

身幅 約50

着丈 約62

袖丈 約57



36ですがM位のゆったりしたつくりです

実寸サイズをよくご確認ください



素人平置き採寸のため多少の誤差はご了承ください。



カラー..カーキ

着丈...ショート

柄・デザイン...無地

ジップ・ボタン...ジップアップ

フード...フードあり（取外し可）

季節感...秋, 冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: スピックアンドスパン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ フーディッドショートパッファーダウン スピックアンドスパン