『ひろりん様 専用 DANTON ダウンジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 17時 33分に出品され03月23日 17時 33分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

ダントン（DANTON）は、1931年にガブリエル・ダントンによってフランスで設立したファッションブランドです。

赤いブランドロゴDANTONが特徴的で、シンプルながらも存在感があります。

カジュアルなコーディネートに最適です。



- 色: ホワイト

- 素材: ダウン表地: ナイロン100%、裏地: ナイロン100%、詰物: ダウン90%フェザー10

- ポケット: サイドポケットあり

- 袖口: リブ付き

- ブランド: DANTON

サイズ表記は40です。

Ｍ、Ｌではわかりません。

身幅51

肩幅43

着丈63.5

そで丈62

重量(g) 25



状態：新品同様ですが一度羽織ったので中古美品です^_−☆ (とても綺麗です。)

コメント：デザインがホワイトでオシャレです。

お安くしております。

これからの季節にぴったりの1着です♪

この機会にぜひどうぞ！



あくまで一度羽織ったので中古美品ということをご理解いただいた上で細かいデザイン他は写真にてご確認して頂きご購入をお願いします。

お気軽にコメントよろしくお願いいたします



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ひろりん様 専用 DANTON

ダウンジャケット