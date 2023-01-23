『【新品】patagonia パタゴニア レトロX Mサイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 03時 52分に出品され04月30日 03時 52分に終了予定です。即決価格は14,550円に設定されています。現在455件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パタゴニア レトロx Mサイズ





厚手の６ミリ厚シェルパ・フリースと、吸湿発散性を備え通気性に優れたたポリジン永続的防臭加工済みのメッシュのあいだに防風性バリヤーを挟んだ素材は熱を閉じ込め風を遮断し快適な肌触り。腕の動きを促進するYジョイントの袖を採用し、DWR（耐久性撥水）加工済みの縦型ナイロン製ジッパー式チェストポケットと、起毛ポリエステル・メッシュの裏地を備えたジッパー式ハンドウォーマーポケットが付いています。







品番 23056



サイズM

新品タグ付き



即買いokです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア カラー: ホワイト系/ブラック系/ベージュ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品】patagonia

パタゴニア

レトロX

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