『比較的美品 袷 道行 ロング 冬和装コート 青【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 00時 10分に出品され03月26日 00時 10分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー···ブルー

種類···羽織(コート/ショール等)

素材···正絹

羽織単品のお値段です



■サイズ(cm)



・身丈 85

・裄 66

・袖丈 45

・袖巾 32

・後巾 30.5



●梱包は簡易包装です。基本ゆうパケットポスト配送のため、単品購入は規定サイズに小さく畳みます。シワは低温アイロンで取れますので、よろしくお願いいたします。



ろ下3-903 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 比較的美品 袷 道行 ロング 冬和装コート 青