『比較的美品 袷 道行 ロング 冬和装コート 青【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 00時 10分に出品され03月26日 00時 10分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
[新品、未使用] 正絹羽織り K3-13
¥ 28275
西陣織正絹黒共帯 夏冬セット 高級品 お仕立済 すぐ使えます
¥ 5499999
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2092半幅帯 正絹 本場筑前博多織 半幅帯単品売り
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白孔雀柄留袖のお着物から作製 総袷仕立ての作務衣
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【着物と帯 時流】F364s◆袋帯◆振袖にも 美品 長尺 市松 黒色 六通
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色無地 名古屋帯 セット 正絹 黄色 イエロー 袋帯 洒落帯 加賀友禅 型染め
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新品 反物仕立て 羽織り
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訪問着 フルセット 正絹 友禅染 豪華 花模様 グリーン D1-2
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WA•KKA 京袋帯 ホーリー・ニャイト タグ付き 未使用
¥ 17072
正絹 小紋 袷 着物
¥ 7722
美品 抹茶色 桜柄 振袖 着物単品 リユース品
¥ 11700
超お買い得‼️大衆演劇 女 裾引き
¥ 7800
落札価格8580円
198 入札履歴
終了
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