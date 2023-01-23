『SPIEWAK モッズコート ベージュ サイズ34【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 22時 17分に出品され03月05日 22時 17分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に女性用普段使いとして購入しましたが寒冷地への旅行で数回しか着用してません。

写真では分かりにくいのですが、右袖の後ろ付け根部に８ミリ程度のヨゴレ⑧、及び背中左下部に5センチ程度の目立たない薄いワジミ⑨があります。

その他目立った傷、汚れは見当たりませんが古着になりますので小さな汚れの見落としがあるかもしれません。

神経質な方のご購入はご遠慮ください。



【ブランドの特徴】

SPIEWAKは、アメリカの老舗ブランドで、特に防寒性に優れたアウターウェアを提供しています。このモッズコートは、厳しい寒さから身を守るための設計がなされています。



【デザインと機能】

ベージュのナイロン素材で作られたこのコートは、ファー付きのフードが特徴です。フロントには4つのボタンがあり、2つのポケットが実用的に配置されています。シンプルながらもスタイリッシュなデザインが魅力です。



【着用シーン】

カジュアルな日常使いからアウトドア活動まで幅広く対応可能です。寒い季節にぴったりの一着です。



- ブランド: SPIEWAK

- スタイル: モッズコート

- 色: ベージュ

＊写真よりも実物は黄色味がかってます

- フード: ファー付き

- ボタン: 4つのボタン

- ポケット: 2つのフロントポケット

- 素材: ナイロン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ SPIEWAK

モッズコート

ベージュ

サイズ34