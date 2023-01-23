『MUJI Labo ダウンジャケット 【ブラック L-XLサイズ】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 23時 45分に出品され04月18日 23時 45分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【サイズ】L-XL

【カラー】ブラック



シンプルなデザインで程よいオーバーサイズです。ダブルジップで機能性もあり、とても軽く、フィルパワー750で暖かいです。左袖に極わずかな傷があります。その事をご理解の上、ご購入をお願いします。喫煙者、ペットなし。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ムジルシリョウヒン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MUJI

Labo ダウンジャケット 【ブラック L-XLサイズ】